ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка
- РИА Новости
«Да, мы в курсе, что парламент принял новый закон о языке. Мы ждём публикации заключительной версии закона, чтобы изучить его содержание», — цитирует дипломата ТАСС.
По её словам, Брюссель неоднократно выражал обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг проекта.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал данный документ неприемлемым.
25 апреля украинский парламент принял закон об исключительном использовании украинского в множестве сфер. В частности, речь идёт об органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях и больницах.
Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.