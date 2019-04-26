ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка

Евросоюз изучит принятый Верховной радой Украины закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Да, мы в курсе, что парламент принял новый закон о языке. Мы ждём публикации заключительной версии закона, чтобы изучить его содержание», — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, Брюссель неоднократно выражал обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг проекта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал данный документ неприемлемым.

25 апреля украинский парламент принял закон об исключительном использовании украинского в множестве сфер. В частности, речь идёт об органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях и больницах.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.