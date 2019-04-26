ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка

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Евросоюз изучит принятый Верховной радой Украины закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка
  • РИА Новости

«Да, мы в курсе, что парламент принял новый закон о языке. Мы ждём публикации заключительной версии закона, чтобы изучить его содержание», — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, Брюссель неоднократно выражал обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг проекта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал данный документ неприемлемым.

25 апреля украинский парламент принял закон об исключительном использовании украинского в множестве сфер. В частности, речь идёт об органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях и больницах.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.

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