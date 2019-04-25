Савченко сравнила Порошенко и Януковича

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.

Как она заявила в эфире NewsOne, Порошенко хуже, чем Янукович.

«Янукович использовал всю милицию в то время, для того чтобы сделать милицейское государство. Он давил на народ именно внутренними силами. Порошенко для этого умудрился использовать армию, терроризм и террор как таковой, постоянное запугивание... Он умудрился сделать всё, чтобы действительно быть более кровожадным, чем Янукович», — сказала она.

По её словам Порошенко также умудрился зарабатывать «при войне на крови».

Ранее Савченко прокомментировала дебаты с участием Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также рассказала, как помогла Зеленскому одержать победу в первом туре выборов.



