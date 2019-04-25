Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об украинском языке

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка.

По мнению эксперта, принятие такого документа было ожидаемым.

«Данный закон только усугубляет уже имеющиеся проблемы на Украине», — считает Дудчак.

Как считает эксперт, одобренная инициатива выходит за рамки международных норм, прав человека, национальных меньшинств.

Со своей стороны, политолог Александр Асафов в беседе с Nation News выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».

«Мы видим, что Украина прошла путь от ограничения русского языка к его полному запрету», — полагает он.

Ранее в Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке.