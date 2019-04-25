Захарова ответила на заявление Волкера о решении России для жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о решении Москвы упростить получение гражданства жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Захарова отметила, что американская сторона предпочитает игнорировать пренебрежение к Минским соглашениям с украинской стороны.

«Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что, в случае своей победы на выборах, он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет», — написала она на своей странице в Facebook.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что оба этих условия по Донбассу прописаны в Минских договоренностях.

«Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо», — заявила представитель МИД России.

Ранее Волкер заявил о «провокационном характере» решения России по выдаче паспортов жителям отдельных районов Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.