В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей является вмешательством во внутренние дела страны.
В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса
  • РИА Новости

«Москва теперь помогает тем, от кого отказался Киев. И любые призывы Климкина не принимать российские паспорта ничтожны», — пояснил депутат.

По его словам, «ни о каком вмешательстве во внутренние дела соседней страны» не идёт речи. 

Ранее Климкин назвал решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей вмешательством во внутренние дела страны.

По его мнению, данное решение можно считать новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса.

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