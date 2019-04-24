В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей является вмешательством во внутренние дела страны.

«Москва теперь помогает тем, от кого отказался Киев. И любые призывы Климкина не принимать российские паспорта ничтожны», — пояснил депутат.

По его словам, «ни о каком вмешательстве во внутренние дела соседней страны» не идёт речи.

Ранее Климкин назвал решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей вмешательством во внутренние дела страны.

По его мнению, данное решение можно считать новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса.