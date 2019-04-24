В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса
- РИА Новости
«Москва теперь помогает тем, от кого отказался Киев. И любые призывы Климкина не принимать российские паспорта ничтожны», — пояснил депутат.
По его словам, «ни о каком вмешательстве во внутренние дела соседней страны» не идёт речи.
Ранее Климкин назвал решение Москвы об упрощении процесса выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей вмешательством во внутренние дела страны.
По его мнению, данное решение можно считать новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса.