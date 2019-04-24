Луценко заявил, что Януковича ждут на Украине с конвоем и наручниками

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обрадовался намерению бывшего украинского президента Виктора Януковича вернуться на родину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждёт не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов «майдана», — написал Луценко.

Генеральный прокурор также добавил, что Верховная рада Украины дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства.

«Поэтому ждём приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками», — добавил он.

Ранее адвокат Виталий Сердюк в интервью газете «Известия» заявил, что Янукович собирается вернуться в страну и доказать, что выдвинутые против него обвинения носили «политический характер».

22 апреля Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. Штаб Зеленского в свою очередь отверг поздравления Януковича.

24 января суд в Киеве вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене. Экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. В суде указали, что вина бывшего главы государства полностью доказана.