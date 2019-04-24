СМИ: Янукович планирует вернуться на Украину

Адвокат Виталий Сердюк в интервью газете «Известия» заявил, что бывший украинский президент Виктор Янукович намерен вернуться в страну и доказать, что выдвинутые против него обвинения имели «политический характер».

«Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича», — заявил он.

Сердюк отметил, что избрание Зеленского президентом Украины так же не влияет на процессуальную работу — защита Януковича «как боролась, так и будем бороться».

По его словам, Янукович пребывает на территории России «временно и вынужденно».

«И защита делает всё, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий понесли наказание», — сказал он.

Ранее Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах.