В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича

Штаб Владимира Зеленского отверг поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, передаёт УНИАН.

По словам политконсультанта команды Дмитрия Разумкова, под конец кампании они начали получать «поддержку» со стороны «российских пропагандистов» и «уехавших в Российскую Федерацию украинских чиновников».

«Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, мы неплохо обойдёмся и без их поздравлений», — сказал он.

Поздравляя Зеленского, Янукович отметил, что украинцы доверили ему этот высокий пост в тяжелейший для страны момент.

По итогам обработки 99% протоколов кандидат получает более 73% голосов.