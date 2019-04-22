В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича
- Reuters
По словам политконсультанта команды Дмитрия Разумкова, под конец кампании они начали получать «поддержку» со стороны «российских пропагандистов» и «уехавших в Российскую Федерацию украинских чиновников».
«Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, мы неплохо обойдёмся и без их поздравлений», — сказал он.
Поздравляя Зеленского, Янукович отметил, что украинцы доверили ему этот высокий пост в тяжелейший для страны момент.
По итогам обработки 99% протоколов кандидат получает более 73% голосов.