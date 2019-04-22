В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича

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Штаб Владимира Зеленского отверг поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, передаёт УНИАН.
В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича
  • Reuters

По словам политконсультанта команды Дмитрия Разумкова, под конец кампании они начали получать «поддержку» со стороны «российских пропагандистов» и «уехавших в Российскую Федерацию украинских чиновников».

«Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, мы неплохо обойдёмся и без их поздравлений», — сказал он.

Поздравляя Зеленского, Янукович отметил, что украинцы доверили ему этот высокий пост в тяжелейший для страны момент.

По итогам обработки 99% протоколов кандидат получает более 73% голосов.

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