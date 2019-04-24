Бойко назвал законопроект о госязыке на Украине «карательным»

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Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, заявил, что законопроект о государственном языке на Украине является «карательным».
Бойко назвал законопроект о госязыке на Украине «карательным»
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Ни одна правка не прошла, которая доводит его до цивилизованного состояния... этот карательный закон будет отменён после изменения парламента, даже если каким-то чудом его «протянут»... этот закон дальше раскалывает страну, а в сегодняшней ситуации её нужно объединять», — сказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подпишет закон о государственном языке в случае, если документ на следующей неделе будет принят Верховной радой. До этого спикер парламента Украины Андрей Парубий сообщил, что закон о государственном языке будет принят 25 апреля.

В феврале сообщалось, что Львовский окружной административный суд отменил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области.

Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил решение суда.

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