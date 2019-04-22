ОБСЕ зафиксировала злоупотребление админресурсом на выборах на Украине

Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы во время второго тура выборов президента Украины. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.

«Во время второго тура наши уважаемые коллеги (из ОБСЕ) зафиксировали, что злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что голосование было конкурентным и проводилось с уважением основных свобод.

Ранее сообщалось, что украинская полиция получила более 900 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса.

ЦИК заявила, что системных нарушений не было.

По итогам обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов.