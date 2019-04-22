ОБСЕ зафиксировала злоупотребление админресурсом на выборах на Украине
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«Во время второго тура наши уважаемые коллеги (из ОБСЕ) зафиксировали, что злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях», — приводит его слова РИА Новости.
При этом он отметил, что голосование было конкурентным и проводилось с уважением основных свобод.
Ранее сообщалось, что украинская полиция получила более 900 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса.
ЦИК заявила, что системных нарушений не было.
По итогам обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов.