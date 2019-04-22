ОБСЕ зафиксировала злоупотребление админресурсом на выборах на Украине

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Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы во время второго тура выборов президента Украины. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.
ОБСЕ зафиксировала злоупотребление админресурсом на выборах на Украине
  • © Omar Marques / Sopa Images
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«Во время второго тура наши уважаемые коллеги (из ОБСЕ) зафиксировали, что злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что голосование было конкурентным и проводилось с уважением основных свобод.

Ранее сообщалось, что украинская полиция получила более 900 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса. 

ЦИК заявила, что системных нарушений не было.

По итогам обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов.

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