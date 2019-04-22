Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из советского мультфильма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства и добавил к поздравлению видеоотрывок из советского мультфильма «Жил-был пёс».

«Поздравляю с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю всё, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — написал Климкин в Twitter.

Он приложил к поздравлению отрывок из мультфильма «Жил-был пёс», в котором Волк, уходя, обращается к Псу: «Ты заходи, если что…».

Вітаю 🇺🇦із демократичним вибором, а Володимира Зеленського-з перемогою. Зроблю усе, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися.Що робитиму далі? Планів багато. І політичних, і особистих. Про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді🙂 pic.twitter.com/f55fKxOxY0 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2019 г.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и бывший посол США в России Майкл Макфол поздравили Зеленского с победой на выборах на украинском языке. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и назвал его «Ваше превосходительство».

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,22% голосов по итогам обработки 99,03% протоколов. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал предварительные результаты ЦИК Украины.