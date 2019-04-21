Зеленский обратился к странам постсоветского пространства

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов экзитпола обратился к странам постсоветского пространства.

«Пока я ещё официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского пространства: «Посмотрите на нас, всё возможно», — сказал он, выступая в своём штабе.

По результатам экзитпола, Зеленский побеждает во втором туре выборов президента, набирая 73,2% голосов, действующий украинский лидер Пётр Порошенко получил 25,3%.

Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.

На Украине 21 апреля прошёл второй тур президентских выборов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.