Эксперт оценил прошедшие на Украине дебаты

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.

«Кандидаты в президенты выступили на стадионе, и мне на память не приходит какая-то другая страна, где бы устраивали шоу из последней встречи на дебатах. Конечно, интересно было это всё послушать. Зеленский свою задачу выполнил, никаких провалов не было. Попытки Порошенко надавить на него не удались», — считает Дудчак.

Эксперт также отметил, что данные дебаты никаким образом не повлияют на принятое электоратом решение.

Ранее Зеленский и Порошенко в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» на сцене встали на колени.

RT вёл прямую видеотрансляцию дебатов.