Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»

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Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»
  • Reuters

Во время дебатов шоумен отметил, что Порошенко приписывает только себе достижения о безвизовом режиме, томосе об автокефалии украинской церкви, языке и так далее. 

«Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему, с нормальными людьми, с другим менталитетом — XXI века. Дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники. Я как простой человек вам говорю, что вы, Пётр Алексеевич, забрали у нас самое главное — пять лет», — заявил Зеленский.

В свою очередь Порошенко назвал «чрезвычайно важным то, что дискуссия началась», и предложил продолжить дебаты в эфире общественного телевидения. 

Он заявил, что Зеленский не знает «стратегии», того, «как защищать государство», «живёт прошлым и распространяет неправду». 

«Мы должны защитить государство от вас, вы — не Голобородько (герой Зеленского в сериале «Слуга народа». — RT), вы сюда не на троллейбусе приехали, вы — главный проводник олигархов и точно одного олигарха-беглеца. Вы сегодня закрыли свою декларацию за 2018 год. Почему вы прячетесь?» — отметил Порошенко. 

Также действующий украинский президент считает, что «нельзя играть со страной» во время президентских выборов.

«Не может войну с агрессором вести актёр — талантливый человек, но без никакого опыта. Цена может быть очень высокой. Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля, и 22-го жизнь будет продолжена. Главное — не потерять страну», — сказал Порошенко.

Ранее Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах в Киеве.

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.

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