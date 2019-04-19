В Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского
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«Общее впечатление от выступления Порошенко однозначное: на любое обвинение от Зеленского, на любой вопрос, который ему могут задать, не только в рамках сегодняшних дебатов — от всего действующий президент Украины прикрывается Россией», — сказал он.
Депутат также отметил, что Порошенко полностью утратил инициативу в дебатах и «изначально проиграл их, согласившись на условия Зеленского».
«Дебаты на стадионе существенно отличаются от дебатов в тёплой и уютной студии, к которым привык действующий президент Украины. И оппонент Порошенко в полной мере воспользовался своим опытом участия именно в таких мероприятиях, в КВН, в стендап-шоу, где реакция зрителей, умение «завести толпу», сыграть на её чувствах, рассмешить её, в конце концов, важнее, чем весь смысл сказанного», — считает Белик.
Ранее Порошенко заявил, что его политический оппонент Зеленский является «яркой обёрткой».