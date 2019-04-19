МВД Украины: на дебаты кандидатов в президенты пришли 22 тысячи человек

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В МВД Украины заявили, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве пришли 22 тыс. человек.
МВД Украины: на дебаты кандидатов в президенты пришли 22 тысячи человек
  • Reuters

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК «Олимпийский» участвуют 22 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая», — указывается в заявлении.

Ранее Зеленский в ходе дебатов заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.

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