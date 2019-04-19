Колонна сторонников Порошенко пришла на его дебаты с Зеленским

Колонна сторонников нынешнего украинского лидера Петра Порошенко пришла к стадиону «Олимпийский», где должны пройти дебаты действующего главы Украины с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что возглавляющие колонну люди уже начали проходить кордон правоохранительных органов.

По данным агентства, полицейские разрешили людям пронести на стадион лишь флаги Украины без древка.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко заявил, что у пришедших на дебаты между Зеленским и Порошенко будут изымать яйца, овощи и фрукты.

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.

Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.