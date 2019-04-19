Колонна сторонников Порошенко пришла на его дебаты с Зеленским

Короткая ссылка
Колонна сторонников нынешнего украинского лидера Петра Порошенко пришла к стадиону «Олимпийский», где должны пройти дебаты действующего главы Украины с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским.
Колонна сторонников Порошенко пришла на его дебаты с Зеленским
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что возглавляющие колонну люди уже начали проходить кордон правоохранительных органов.

По данным агентства, полицейские разрешили людям пронести на стадион лишь флаги Украины без древка.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко заявил, что у пришедших на дебаты между Зеленским и Порошенко будут изымать яйца, овощи и фрукты.

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.

Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить