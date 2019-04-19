Порошенко прибыл на Майдан

Украинский лидер Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости (майдан Незалежности) в Киеве для участия в акции «Защити Украину».

Об этом сообщается на странице президента в социальной сети Facebook.

Порошенко прошёл через толпу и вышел на сцену, поблагодарив собравшихся на площади за поддержку.

«Какая мы сила! Я приветствую майдан Незалежности!» — сказал он.

По словам президента, на предстоящих выборах главы государства украинцам предстоит сделать выбор отнюдь не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

«Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО или опять всё будет спущено на тормозах», — указал действующий лидер.

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.

Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.