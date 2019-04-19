Порошенко прибыл на Майдан

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости (майдан Незалежности) в Киеве для участия в акции «Защити Украину».
Порошенко прибыл на Майдан
  • Reuters

Об этом сообщается на странице президента в социальной сети Facebook.

Порошенко прошёл через толпу и вышел на сцену, поблагодарив собравшихся на площади за поддержку.

«Какая мы сила! Я приветствую майдан Незалежности!» — сказал он.

По словам президента, на предстоящих выборах главы государства украинцам предстоит сделать выбор отнюдь не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

«Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО или опять всё будет спущено на тормозах», — указал действующий лидер.

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.

Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить