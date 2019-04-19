Порошенко призвал украинцев убедить близких голосовать за него

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Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев убедить своих родных и близких голосовать за него во втором туре выборов, а не за его соперника Владимира Зеленского.
Порошенко призвал украинцев убедить близких голосовать за него
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Видео речи Порошенко было выложено на его странице в Facebook.

«Обращаюсь к вам и прошу 21 апреля прийти на выборы и обязательно привести родных и близких. Убедите как минимум трёх приверженцев Зеленского и других кандидатов, приведите их на избирательный участок. Этого будет вполне достаточно для нашей победы», — сказал он.

Ранее стало известно, что Порошенко прибыл на Майдан для участия в акции «Защити Украину».

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.

Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.

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