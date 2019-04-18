В Госдуме оценили заявление Зеленского о Донбассе

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал в беседе с RT позицию кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского по Донбассу.

«Я бы не относился сейчас серьёзно к каким-либо заявлениям Зеленского. Просто на Украине идёт предвыборная борьба, и он пытается любыми методами получить дополнительные голоса избирателей», — сказал Катенев.

Депутат отметил, что «интересно будет просмотреть» на предстоящие дебаты «крайне необычной формы».

«Что он (Зеленский. — RT) будет делать в случае своей победы, покажет время. Я не исключаю, что он более трезво оценит ситуацию, связанную с Донбассом и Крымом», — отметил Катенев.

Ранее стало известно, что Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу.