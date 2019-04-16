Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
  • РИА Новости

«ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжёлого оружия из так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Луценко напомнил, что освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании не означает снятия всех обвинений.

При этом украинский генеральный прокурор выразил мнение, что подобные судебные решения свидетельствуют о серьёзных проблемах в системе.

«Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжелобольная», — подчеркнул он.

По его словам, это вызвано несовершенством законодательной системы, которая позволяет «бесконечно» менять представителей защиты, а также некомпетентностью и субъективностью судей.

Ночью 16 апреля стало известно об освобождении Савченко и Рубана из-под стражи в зале суда в Броварском районе Украины из-за истечения срока действия меры пресечения.

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