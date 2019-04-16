Савченко высказалась о своём освобождении из-под стражи

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала своё освобождение из-под стражи.

Об этом сообщает украинское издание «Вести».

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — сказала она.

Ранее Броварский межрайонный суд освободил из-под стражи Савченко и главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. 22 марта 2018 года её задержали прямо в здании Верховной рады.

Подробнее — в материале RT.

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