Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.

Как он отметил на своей странице в Twitter, для России позиция команды Зеленского не имеет абсолютно никакого значения.

«Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют», — указал он, выразив мнение, что иную позицию Зеленский занять всё равно не мог.

Ранее в штабе Зеленского заявили о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.

23 марта Зеленский выразил уверенность, что полуостров «вернётся» в состав Украины, когда в России произойдёт смена власти. В Госдуме прокомментировали его слова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.