Правительство Казахстана планирует выделить на выборы около $25 млн

Правительство Казахстана намерено выделить из резерва около $25 млн на проведение внеочередных выборов главы государства. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления.

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«Выделить из резерва правительства республики Казахстан...на неотложные затраты средства в размере 9 404 771 000 тенге (порядка $24,8 млн) на проведение внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года», — уточняет РИА Новости. При этом отмечается, что ЦИК Казахстана получит более $24,6 млн, МИД республики — около $150 тыс. Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране произошли очень серьёзные политические изменения.