Назарбаев: в Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране произошли очень серьёзные политические изменения.

«В Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех», — приводит Tengrinews.kz слова Назарбаева.

Он отметил, что в настоящее время «главное — неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее».

«Прежде всего следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными», — отметил Назарбаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня.