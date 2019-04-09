Назарбаев: в Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране произошли очень серьёзные политические изменения.
Назарбаев: в Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения
  • ©Michael Brochstein / Sopa Images
  • globallookpress.com

«В Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех», — приводит Tengrinews.kz слова Назарбаева.

Он отметил, что в настоящее время «главное — неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее».

«Прежде всего следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными», — отметил Назарбаев. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня.

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