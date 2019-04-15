Депутат Рады назвал «агонией» выступление Порошенко в «Олимпийском»

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий оценил выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский», где должны были пройти дебаты с его оппонентом, шоуменом Владимиром Зеленским.

«Мне даже сложно сказать, что это было, кроме как — агония власти. Даже у (экс-президента Украины Виктора. — RT) Януковича, когда он убегал, рейтинг был 22%. А Порошенко набрал 16% c админресурсом и пятилетней поддержкой Запада», — заявил «Известиям» парламентарий.

При этом Балицкий выразил уверенность, что подобный формат «дебатов» не увеличит рейтинг действующего президента.

14 апреля на стадионе Олимпийский должны были состояться дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.

Однако шоумен не приехал на встречу, и украинский лидер отвечал на вопросы присутствовавших представителей прессы.