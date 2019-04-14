Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского

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Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет уважать любой выбор украинских граждан, за кого бы они ни проголосовали во втором туре.
Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского
  • Reuters

«Если, не дай Бог, он (Зеленский. — RT) будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.

В свою очередь, в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.

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