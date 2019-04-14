Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского
- Reuters
«Если, не дай Бог, он (Зеленский. — RT) будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.
В свою очередь, в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.