Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет уважать любой выбор украинских граждан, за кого бы они ни проголосовали во втором туре.

«Если, не дай Бог, он (Зеленский. — RT) будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.

В свою очередь, в штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.