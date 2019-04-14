Политолог прокомментировал неучастие Зеленского в дебатах с Порошенко

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Анна Лушникова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT прошедшие на стадионе «Олимпийский» в Киеве дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко, на которые не явился его оппонент Владимир Зеленский.
Политолог прокомментировал неучастие Зеленского в дебатах с Порошенко
  • Reuters

«Конечно, дебаты не состоялись. Это было предвыборное выступление Петра Порошенко и его пресс-конференция. С самого начала стало понятно, что ситуация будет развиваться именно по такому пути. Конечно, неучастие Зеленского в данном представлении, скорее всего, больше вредит, чем приносит пользу ему как кандидату. Но, тем не менее, полагаю, что и Порошенко не получил желаемого эффекта от сегодняшней акции», — сказал эксперт.

По его словам, выступление действующего главы государства не было настолько ярким, как его анонсировали сторонники Порошенко.

«Никакой новой информации не прозвучало, не было каких-то запоминающихся шуток или заявлений со стороны украинского лидера. Мероприятие больше походило на шоу, и очень интересно, как отреагирует Зеленский на неоднократные обращения к нему со стороны Порошенко. Конечно, последний не заинтересован в том, чтобы хоть какая-то дискуссия состоялась», — считает Мезюхо.

Ранее Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах со своим оппонентом Порошенко.

В штабе Зеленского заявили, что дебаты должны быть проведены 19 апреля в 19:00.

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