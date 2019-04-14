Эксперт прокомментировал отказ Порошенко от дебатов с Зеленским 19 апреля

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление представителя избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олега Медведева о том, что глава государства не придёт 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.

«Я так понимаю, Порошенко уже не видит необходимости в этих дебатах. Скорее всего, он понимает, что переиграть Зеленского не получится, а дебаты могут только увеличить антипиар. На сегодняшний момент ему предлагаемый Зеленским формат встречи невыгоден. С одной стороны, эта невозможность встретиться ни в один из дней расстраивает, было бы интересно посмотреть на дебаты. Но я думаю, что и Зеленский, и Порошенко решили перехитрить своих избирателей и таким красивым манёвром фактически сорвать встречу», — считает эксперт.

По его словам, действующий глава государства, скорее всего, не был против дебатов в студии, «понимая, что там сможет хоть как-то сыграть против Зеленского».

«Но когда последний предложил стадион, Пётр Алексеевич не мог отказаться. И была разработана такая многоходовка, чтобы дебаты не состоялись. Да, было много красивых заявлений, но стадион — это именно для Зеленского. А вот для Порошенко появился большой риск быть освистанным. А это стало бы колоссальным ударом для действующего президента. Он решил таким красивым образом избежать позора», — заключил Охрименко.

Ранее в штабе Порошенко сообщили, что президент не придёт 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с Зеленским, потому что они запланированы на то время, когда он должен быть в эфире Общественного телевидения.