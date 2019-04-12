Эксперт прокомментировал словесную перепалку Зеленского и Порошенко

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Анастасия Румянцева
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT словесную перепалку кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».
Эксперт прокомментировал словесную перепалку Зеленского и Порошенко
  • Reuters

По словам Охрименко, кандидаты перед вторым туром решили «показать себя во всей красе».

«Видно, что Пётр Алексеевич очень сильно паникует: его действия стали более резкими, эпатажными. Он фактически пытается перехватить инициативу у Зеленского — показать, что он может принимать неординарные, спонтанные решения», — пояснил он.

При этом эксперт сомневается, что такое поведение украинского лидера положительно отразится на его рейтинге. 

«Все опросы показывают, что эти выходки Порошенко не добавляют ему очков. На данный момент большая вероятность, что всё-таки президентом Украины станет Зеленский, а Порошенко придётся подумать о своём дальнейшем политическом будущем, а не устраивать такие провокационные шоу», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что Порошенко, находясь в студии «1+1», пригласил Зеленского приехать на дебаты в течение 40 минут. 

Тот, в свою очередь, вышел на связь по телефону и сказал, что Порошенко в курсе его отъезда в Париж.

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