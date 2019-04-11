Минск изучает вопрос перекрытия «Дружбы» на время ремонта

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что белорусские специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти.

«Есть моменты, которые мы не можем реализовать. И обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определённых участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку нефти. — RT). Наши специалисты, инженеры работают над этим», — приводит БЕЛТА слова Петришенко.

Он отметил, что специалисты должны провести активные консультации с тем, чтобы нефтепровод функционировал не в ущерб белорусской природе и все законтрактованные поставки были осуществлены.

Ранее главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России, и обвинил Москву в «выкручивании рук».