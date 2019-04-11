В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о «выкручивании рук»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с высказываниями белорусского лидера Александра Лукашенко о санкциях со стороны Москвы в отношении Минска.

«Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит», — заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле «сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру» отношений двух стран.

«Хотя порой и с пониманием относимся, скажем так, к эмоциональным репликам, именно исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Россия и Белоруссия не могут добиться взаимного понимания по ряду вопросов экономического и коммерческого характера, но работа в этом направлении ведётся.

Песков заявил, что существует огромный объём помощи, которой Россия оказывает Белоруссии, при этом остаётся ряд вопросов, решение которых необходимо.

«Но мы не можем согласиться, что это всё можно ассоциировать с санкциями или «выкручиванием рук», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России, и обвинил Москву в «выкручивании рук».

Также Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз определённой белорусской продукции в Россию.

Накануне стало известно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 12 апреля вводит временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии.