Возле офиса Зеленского проходит митинг
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что в акции участвуют около 500 человек.
По данным издания, в митинге принимают участие противники как Зеленского, так и его соперника по предвыборной гонке действующего лидера Украины Петра Порошенко.
Уточняется, что к месту событий пришли даже сторонники бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые вступили в конфликт с демонстрантами, поддерживающими Порошенко.
Выступающие против Зеленского выдвигают два основных требования к нему: выйти на дебаты 14 апреля, как предлагает Порошенко, и пересдать анализы, чтобы доказать отсутствие наркозависимости.
7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.