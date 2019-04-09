Возле офиса Зеленского проходит митинг

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Возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве проходит демонстрация.
Возле офиса Зеленского проходит митинг
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что в акции участвуют около 500 человек.

По данным издания, в митинге принимают участие противники как Зеленского, так и его соперника по предвыборной гонке действующего лидера Украины Петра Порошенко.

Уточняется, что к месту событий пришли даже сторонники бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые вступили в конфликт с демонстрантами, поддерживающими Порошенко.

Выступающие против Зеленского выдвигают два основных требования к нему: выйти на дебаты 14 апреля, как предлагает Порошенко, и пересдать анализы, чтобы доказать отсутствие наркозависимости.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.

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