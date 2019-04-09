Мать Зеленского обвинила Порошенко в «уничтожении» сына

Короткая ссылка
Римма Зеленская, являющаяся матерью кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, обвинила действующего украинского лидера Петра Порошенко в том, что он «уничтожает» её сына.
Мать Зеленского обвинила Порошенко в «уничтожении» сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Громадське».

«Я уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он порядочный, честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом. Он не крал. Сколько можно поливать грязью человека?» — сказала она.

По мнению женщины, за данной кампанией по «поливанию грязью» Зеленского стоят Порошенко и его команда, так как только ему это выгодно.

«Выгодно, я считаю, Порошенко. Он же просто его уничтожает. Какая-то должна быть культура у человека всё-таки... Разве можно себя так вести?» — добавила Римма Зеленская.

Она указал, что её сын желает лишь завершения войны и не стремится к деньгам.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить