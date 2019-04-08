В Раде рассказали о «грубости» немецких парламентариев в ПАСЕ

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Депутат Верховной рады Борислав Берёза рассказал о неподобающем поведении представителей немецкой делегации в ПАСЕ. По его словам, в ходе одного из мероприятий коллеги из Германии оскорбили членов украинской делегации.
В Раде рассказали о «грубости» немецких парламентариев в ПАСЕ
  • Reuters

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ», — цитирует Берёзу «Укринформ»

По словам депутата, в рамках мероприятия обсуждалось возможное внесение изменений в регламент организации — реализация данной меры позволила бы российской стороне вернуться в ПАСЕ.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.

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