В Раде рассказали о «грубости» немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Берёза рассказал о неподобающем поведении представителей немецкой делегации в ПАСЕ. По его словам, в ходе одного из мероприятий коллеги из Германии оскорбили членов украинской делегации.

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ», — цитирует Берёзу «Укринформ».

По словам депутата, в рамках мероприятия обсуждалось возможное внесение изменений в регламент организации — реализация данной меры позволила бы российской стороне вернуться в ПАСЕ.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.