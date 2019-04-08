Нил Ушаков оценил требования проверить его деятельность на посту мэра Риги

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Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков прокомментировал требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце оценить его деятельность на посту главы города на предмет нарушений законодательства.
Нил Ушаков оценил требования проверить его деятельность на посту мэра Риги
  • © Nils Ušakovs
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«Министр Пуце требует проверить, не нарушил ли я статью о мошенничестве. Поясню, о чём идёт речь. Каждый год начиная с 2010 года Рижская дума расширяет круг пассажиров, которые пользуются общественным транспортом или бесплатно, или со значительными скидками. Расходы за эти перевозки, естественно, компенсирует Рижская дума», — написал Ушаков в Facebook.

Он отметил, что это делалось и делается или в виде дотации, или в форме вложения в собственный капитал. Обе формы, по словам политика, логичны и дозволены законом.

«Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например для школьников, является мошенничеством, то трудно что-либо ещё к этому добавить», — добавил Ушаков.

Он также отметил, что ждёт, когда его обвинят в предоставлении бесплатных обедов в детских садах.

Ранее Ушаков назвал решение о его отставке с поста мэра Риги противоправным. По его словам, он намерен оспаривать этот вопрос в суде.

Как стало известно, обязанности мэра Риги после отстранения Нила Ушакова будет исполнять вице-мэр Олег Буров.

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