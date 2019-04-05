Нил Ушаков назвал решение о его отставке с поста мэра противоправным

Нил Ушаков назвал решение о его отставке с поста мэра Риги противоправным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Reuters

«Министр принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности. Его список нарушений — это попытка найти незначительные нарушения процедуры», — заявил Ушаков. Ранее министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире LNT прокомментировал отстранение Нила Ушакова от должности. В феврале стало известно, что Ушаков намерен принять участие в выборах в Европейский парламент (ЕП). Он заявил, что в случае избрания ему придётся отказаться от должности главы столицы Латвии.