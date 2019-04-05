Министр сообщения Латвии назвал отстранение Ушакова от должности заслуженным
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире LNT прокомментировал отстранение председателя Рижской думы Нила Ушакова от должности.
- © Nils Ušakovs
«Ушаков отстранён заслуженно», — отметил он.
По мнению Линкайтса, Ушаков мало интересовался в том числе проблемами транспортной инфраструктуры города.
Ранее сообщалось, что Ушаков был отправлен в отставку.
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