Нил Ушаков намерен оспорить решение об отставке в суде
- Reuters
«Всё это, естественно, будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели — рижане, и уволить могут только они, а не Пуце и прочие политические лилипуты!» — написал Ушаков.
По словам Ушакова, ему «придётся пройти путь этого давления и унижений».
«Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями», — заявил он.
Ранее Ушаков назвал решение о его отставке противоправным.
В феврале сообщалось, что несмотря на требования оппозиции отправить Ушакова в отставку, ему удалось сохранить свой пост.