Нил Ушаков намерен оспорить решение об отставке в суде

Нил Ушаков заявил, что будет оспаривать решение об увольнении с поста мэра Риги в суде. Об этом он написал в своём Facebook. Ранее стало известно, что министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце принял решение отстранить Ушакова от занимаемой должности.

«Всё это, естественно, будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели — рижане, и уволить могут только они, а не Пуце и прочие политические лилипуты!» — написал Ушаков.

По словам Ушакова, ему «придётся пройти путь этого давления и унижений».

«Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями», — заявил он.

Ранее Ушаков назвал решение о его отставке противоправным.

В феврале сообщалось, что несмотря на требования оппозиции отправить Ушакова в отставку, ему удалось сохранить свой пост.