Эксперт прокомментировал отставку Ушакова с поста мэра Риги

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Эксперт прокомментировал отставку Ушакова с поста мэра Риги
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«Нил Ушаков — это значимая политическая фигура для всей политической системы Латвии, человек, который на протяжении долгого времени возглавлял главный город в стране, при этом он является представителем русскоязычного населения, тех политических сил, которые не имеют в своей основе антироссийскую платформу. Поэтому в этом плане после того, как Ушаков был отстранён — это, безусловно, в негативном смысле скажется на политическом ландшафте Латвии», — отметил Данюк.

По мнению Данюка, у Ушакова есть перспективы стать депутатом в Европарламенте.

«Это я связываю  с тем, что он является представителем пусть не доминирующей, но значительной части населения Латвии. В этом плане Европарламент, который прекрасно осознаёт, какая ситуация в Латвии, только приобретёт, если Ушаков сможет стать членом ЕП», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Прибалтика становится «одним из главных форпостов антироссийской политики».

Ранее мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.

Он заявил, что будет оспаривать решение в суде.

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