Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте для России за «оккупацию»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».

«Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся», — написала Захарова.

Ранее Климкин заявил, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».

По его словам, украинская сторона «насчитает столько, что никакой России не останется».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал данное заявление.