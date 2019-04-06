Климкин вновь напомнил, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Эспрессо TV» вновь заявил о том, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».
Климкин вновь напомнил, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации»
  • globallookpress.com
  • © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com

«Если Россия начнёт говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины», — отметил дипломат, вспомнив своё предыдущее ироничное высказывание по указанной проблеме.

По его словам, при таком варианте развития событий украинская сторона «насчитает столько, что никакой России не останется».

«Но это я уже комментировать по определению не буду», — заключил Климкин.

В ноябре 2018 года глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Украины должны выплатить Крыму компенсацию за нанесённый региону за последние годы ущерб.

Также в марте Климкин прокомментировал обсуждение Госдумой вопроса о взыскании долгов с Украины за экономические потери Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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