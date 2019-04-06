В Совфеде оценили слова Климкина о счёте для России «за столетия оккупации»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».
В Совфеде оценили слова Климкина о счёте для России «за столетия оккупации»
  • Reuters

«Климкин — странный человек. Он родился в России и с точки зрения своего происхождения должен любить свою родину. Да, он стал министром иностранных дел Украины и выполняет свои обязанности. Но их надо выполнять добросовестно и в любой ситуации сохранять дружеские отношения Киева и Москвы. Надо помнить всё то добро, которое сделала Россия для Украины», — сказал он.

По словам сенатора, Украина фактически сформировалась именно благодаря России.

«Так что, когда Климкин говорит о каких-то компенсациях, надо сесть и начать считать. И тогда окажется, что именно Киев очень много задолжал Москве и только он должен выплачивать большие компенсации. Можно вспомнить тот период, когда Крым оказался в составе Украины неправильным путём в 1991 году. За годы нахождения полуострова в составе Украины там всё разрушалось. По большому счёту, Крым был для неё колонией. Так что, если на Украине хотят что-то посчитать, пусть считают, и окажется, что именно они — должники», — считает Цеков.

Ранее Климкин вновь заявил о том, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».

По его словам, при таком варианте развития событий украинская сторона «насчитает столько, что никакой России не останется».

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