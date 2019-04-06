Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT заявление главы фракции «Оппозиционного блока» Верховной рады Вадима Новинского о том, что окружной административный суд Киева признал противоправным принятие закона о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Это хорошая новость, на Украине всё-таки есть здравомыслящие силы. Но, с другой стороны, сейчас и сам Порошенко находится в не лучшем положении. И важен тот факт, что данное решение о признании незаконности было принято перед вторым туром (выборов. — RT). Это некий намёк на то, что и томос, и репрессии в отношении церкви связаны только с действующим президентом и, кто бы ни пришёл на его место, попытается эту ситуацию смягчить», — сказал эксперт.

По его словам, своими действиями Пётр Порошенко сильно дискредитировал идею украинской автокефалии.

«Конечно, война не закончена, но это воодушевляющая новость. Принципиальная позиция даёт свои плоды. Люди готовы отстаивать свои интересы. Это заслуга и тех людей, которые сопротивлялись захватам храмов, и того, что во власти и судебной системе на Украине ещё остались нормальные люди», — заключил Силантьев.

Ранее Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера парламента Андрея Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви.