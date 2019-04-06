В Раде заявили, что Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным

Глава фракции «Оппозиционного блока» в украинской Раде Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера парламента Андрея Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Депутат написал в Facebook, что решение суда означает провал попытки переименовать УПЦ «без учёта ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви».

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — отметил Новинский.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России. Прежде всего речь идёт об УПЦ.

Ранее УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины за требование изменить устав религиозной организации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви обеспокоены усилением дискриминации канонической Украинской православной церкви.