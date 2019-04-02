Патриарх Кирилл заявил об усилении дискриминации УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви обеспокоены усилением дискриминации канонической Украинской православной церкви.

Об этом он сказал в ходе встречи с патриархом и католикосом всех армян Гарегином II, передаёт РИА Новости.

«Действительно, положение канонической, законной Украинской православной церкви не становится лучше — напротив», — отметил патриарх Кирилл.

Он выразил удивление в связи с тем, что в стране, «которая провозглашает свою преданность европейскому выбору, так грубо нарушаются человеческие права и свободы».

«И каноническая Украинская православная церковь сегодня дискриминируется, и это совершенно очевидный факт», — добавил предстоятель РПЦ.

Ранее УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины за требование изменить устав религиозной организации.