Патриарх Кирилл заявил об усилении дискриминации УПЦ
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с патриархом и католикосом всех армян Гарегином II, передаёт РИА Новости.
«Действительно, положение канонической, законной Украинской православной церкви не становится лучше — напротив», — отметил патриарх Кирилл.
Он выразил удивление в связи с тем, что в стране, «которая провозглашает свою преданность европейскому выбору, так грубо нарушаются человеческие права и свободы».
«И каноническая Украинская православная церковь сегодня дискриминируется, и это совершенно очевидный факт», — добавил предстоятель РПЦ.
Ранее УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины за требование изменить устав религиозной организации.