УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины

Украинская православная церковь подала в суд на Министерство культуры Украины за требование изменить устав религиозной организации. Об этом сообщили в Окружном административном суде Киева.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.

Как подчёркивается, истец просит признать противоправными действия министерства по размещению перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях» и которым необходимо внести изменения в свой устав и подать их на регистрацию в установленном порядке.

В настоящее время решается вопрос об открытии административного производства по данному делу.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заверил предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, что поручил своим помощникам отреагировать на случаи захвата храмов сторонниками ПЦУ.