Лавров назвал нейтральным доклад ОБСЕ по выборам президента на Украине
- Reuters
«Наблюдатели ОБСЕ выпустили свой предварительный доклад по итогам первого тура, который пестрит констатацией грубейших нарушений: коррупция, подкуп, давление на избирателей и многое другое. Однако всё это сказано в нейтральном ключе. Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями», — сказал министр в интервью «Московскому комсомольцу».
Ранее глава наблюдателей ПАСЕ Март ван де Вен прокомментировал процесс голосования избирателей в первом туре выборов президента Украины. По его словам, наблюдатели отметили, что голосование прошло гладко и было хорошо организовано, избиратели делали свой выбор без ограничений.
Послы стран «Большой семёрки» (G7) приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов на Украине.
Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов.
Эксперт Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского.