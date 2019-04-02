Лавров назвал нейтральным доклад ОБСЕ по выборам президента на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление наблюдателей ОБСЕ по организации выборов президента на Украине.

«Наблюдатели ОБСЕ выпустили свой предварительный доклад по итогам первого тура, который пестрит констатацией грубейших нарушений: коррупция, подкуп, давление на избирателей и многое другое. Однако всё это сказано в нейтральном ключе. Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями», — сказал министр в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее глава наблюдателей ПАСЕ Март ван де Вен прокомментировал процесс голосования избирателей в первом туре выборов президента Украины. По его словам, наблюдатели отметили, что голосование прошло гладко и было хорошо организовано, избиратели делали свой выбор без ограничений.

Послы стран «Большой семёрки» (G7) приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов на Украине.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов.

Эксперт Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского.