ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине

Короткая ссылка
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине
  • РИА Новости

«Можно поздравить моих коллег с безукоризненной организацией избирательного процесса. Хотя кампания была насыщенная. Огромное количество кандидатов», — цитирует РИА Новости Ермошину.

По её словам, это был «очень серьёзный вызов для всей избирательной системы».

«Но она справилась, и я думаю, что никаких сомнений в полученных результатах нет и не может быть», — добавила она.

Ранее в ОБСЕ заявили, что первый тур выборов на Украине прошёл в конкурентных условиях, а фундаментальные свободы в целом были соблюдены

Как подчеркнули в ПАСЕ, наблюдатели отметили, что «голосование прошло гладко и было хорошо организовано»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить