ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине
- РИА Новости
«Можно поздравить моих коллег с безукоризненной организацией избирательного процесса. Хотя кампания была насыщенная. Огромное количество кандидатов», — цитирует РИА Новости Ермошину.
По её словам, это был «очень серьёзный вызов для всей избирательной системы».
«Но она справилась, и я думаю, что никаких сомнений в полученных результатах нет и не может быть», — добавила она.
Ранее в ОБСЕ заявили, что первый тур выборов на Украине прошёл в конкурентных условиях, а фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Как подчеркнули в ПАСЕ, наблюдатели отметили, что «голосование прошло гладко и было хорошо организовано».