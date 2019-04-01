ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.

«Можно поздравить моих коллег с безукоризненной организацией избирательного процесса. Хотя кампания была насыщенная. Огромное количество кандидатов», — цитирует РИА Новости Ермошину.

По её словам, это был «очень серьёзный вызов для всей избирательной системы».

«Но она справилась, и я думаю, что никаких сомнений в полученных результатах нет и не может быть», — добавила она.

Ранее в ОБСЕ заявили, что первый тур выборов на Украине прошёл в конкурентных условиях, а фундаментальные свободы в целом были соблюдены.

Как подчеркнули в ПАСЕ, наблюдатели отметили, что «голосование прошло гладко и было хорошо организовано».