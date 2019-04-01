Вышинский проголосовал на выборах президента Украины

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский проголосовал на президентских выборах на Украине в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Я знаю, что ему удалось проголосовать», — цитирует РИА Новости Доманского.

При этом он добавил, что не знает, за кого проголосовал Вышинский.

«Я не был у него после выборов в связи с тем, что я приехал сюда, в Брюссель», — сообщил адвокат.

Ранее Вышинский заявил, что собирается принять участие в выборах главы государства.

26 марта суд в Киеве продлил арест журналиста до 24 мая.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.